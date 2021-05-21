"Чувства ребенка – не ко мне": известный телеведущий ошарашил Лолиту

Музыкант стал новым гостем программы "ДНК-шоу" с Лолитой Милявской. Он рассказал о детях.

Лолита напомнила Александру, что эксперты выявили у него изменения в гене, отвечающем за эмпатию. Она предположила, что этот факт может послужить началом многих неприятностей. Например, того, что артист не всегда может распознать, что чувствует его ребенок.

Пушной честно признался, что единственные вопросы, которые его реально волнуют, касаются лишь здоровья. Он назвал себя "бессмысленно тревожным" и отметил, что всегда пытается решить все деньгами. Ему кажется, что так все будет быстрее и более качественно, хотя, на самом деле, это лишь его слабость и неумение справляться с паникой.

Ведущий внутри себя убежден, что раз он материально обеспечивает детей, то все вопросы должны быть закрыты. "Чувства ребенка – не ко мне", – с сожалением поделился он с Лолитой Милявской. Жена Александра часто говорит мужу, что, если у детей нет неприятностей со здоровьем, то они перестают его занимать. К ситуации звезда старается подходить с юмором, хотя свою ошибку понимает и старается работать над собой.

Напомним, Пушной женат с 1998 года. Его избранница родила ему троих детей. Младшему сыну недавно исполнилось всего лишь пять лет.

