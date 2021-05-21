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Шоу-бизнес
"Чувства ребенка – не ко мне": известный телеведущий ошарашил Лолиту

"Чувства ребенка – не ко мне": известный телеведущий ошарашил Лолиту

Музыкант стал новым гостем программы "ДНК-шоу" с Лолитой Милявской. Он рассказал о детях.
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Лолита напомнила Александру, что эксперты выявили у него изменения в гене, отвечающем за эмпатию. Она предположила, что этот факт может послужить началом многих неприятностей. Например, того, что артист не всегда может распознать, что чувствует его ребенок.

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 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

Пушной честно признался, что единственные вопросы, которые его реально волнуют, касаются лишь здоровья. Он назвал себя "бессмысленно тревожным" и отметил, что всегда пытается решить все деньгами. Ему кажется, что так все будет быстрее и более качественно, хотя, на самом деле, это лишь его слабость и неумение справляться с паникой.

Ведущий внутри себя убежден, что раз он материально обеспечивает детей, то все вопросы должны быть закрыты. "Чувства ребенка – не ко мне", – с сожалением поделился он с Лолитой Милявской. Жена Александра часто говорит мужу, что, если у детей нет неприятностей со здоровьем, то они перестают его занимать. К ситуации звезда старается подходить с юмором, хотя свою ошибку понимает и старается работать над собой.

Напомним, Пушной женат с 1998 года. Его избранница родила ему троих детей. Младшему сыну недавно исполнилось всего лишь пять лет.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 21 мая 2021, 12:24 Источник: "Пятница!" ✓ Надежный источник
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