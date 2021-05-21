Народ в шоке от показавшего похабные жесты сына Чеховой: Куда смотрит мать?

Телеведущая Анфиса Чехова активно ведет свои соцсети и охотно общается с поклонниками. Одно из ее последних фото вызвало вопросы подписчиков.

Анфиса Чехова отдыхает на Мальдивах вместе с сыном и мамой. 43-летняя телеведущая публикует яркие фото с отдыха. На одном их снимков она предстала экстремально похудевшей, и подписчики заподозрили неладное.

Поклонники задались вопросом, куда пропали пышные формы ведущей. На фото она предстала в пятнистом бикини, стоя в лазурной воде. На снимке было видно, что у ведущей тонкая талия и плоский живот. Свой образ Анфиса Чехова дополнила модными очками и ярко красной помадой в тон цветку в волосах. Некоторые пользователи пришли к выводу, что Чехова просто напросто переборщила с ретушью фотографий, поэтому и кажется такой худой.

"Это уже другой человек"; "Не похожа совсем на Анфису Чехову", – капризничали подписчики.

Более того, многих взбесило то, что сын телеведущий показал на фото вульгарный жест в то время, когда мама раздвигала ноги. Фанаты не поняли смысла таких знаков.

"Жесты у ребенка так себе"; "Он наверное и не знает, что за жесты"; "Но мама то должна понимать и уж тем более не выкладывать такое фото"; "Куда смотрит мать?" – написали поклонники.

Впрочем, не все разглядели в жестах мальчика что-то вульгарное. Для некоторых все было в порядке вещей.