"Девушка его мечты": стали известны подробности романа Леонардо ди Каприо с моделью

46-летний Леонардо ДиКаприо и его 23-летняя возлюбленная Камила Морроне давно не появляются на публике, и поклонники звезды Голливуда забили тревогу: все ли хорошо у пары?Об отношениях артиста и модели рассказал источник из окружения знаменитой четы.



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