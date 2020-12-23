"Девушка его мечты": стали известны подробности романа Леонардо ди Каприо с моделью

По его словам, у Леонардо ди Каприо и его избранницы все хорошо. Инсайдер заверил, что очень любят друг друга.
"Камила – девушка его мечты", – поделился знакомый пары. Модель молода, мила и проста в общении, к тому же прекрасно ладит с семьей актера, как и он с ее.
Леонардо ди Каприо и Камила Морроне вместе с 2017 года, но особенно сблизились они на карантине в связи с пандемией коронавируса. Любовь очень изменила звездного холостяка. Так, если раньше он всегда был очень независим и проводил много времени с друзьями, то на самоизоляции артист в основном находился с Камилой.
"Ему нравится быть с ней", – объяснил источник. За все время романа Камилу и Лео много раз видели вместе на прогулке, но в свет как пара они вышли лишь однажды – модель появилась вместе с актером на церемонии вручения премии "Оскар" в этом году.
Несмотря на продолжительный роман, свадьбу играть влюбленные не торопятся. Хотя, по мнению разных источников, Леонардо ди Каприо и модель настроены очень серьезно.
Кроме того, по информации некоторых СМИ, 23-летняя Камила Морроне беременна. Однако это неподтвержденная информация.
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