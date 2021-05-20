Дочь онкобольной Заворотнюк сорит деньгами ради нарядов

Наследница Анастасии Заворотнюк на себя денег не жалеет. Девушка следит за модой и предпочитает качественные вещи.

Анна Заворотнюк продемонстрировала поклонникам в "Инстаграм", как проводит время в загородном доме. Кроме того, она похвасталась стильным уютным образом.

Даже вдали от города модель уделяет большое внимание выбору одежды. Для дачных будней дочь звезды "Моей прекрасной няни" выбрала недешевый костюм от немецкого бренда. По данным СМИ, наряд голубого оттенка стоит более 30 тысяч рублей.

Анна предстала на фото в худи свободного кроя и широких удобных брюках. Наследница артистки отметила, что ее наряд очень гармонирует с природой, небом и белыми облаками. Фолловеры по-достоинству оценили модный выбор девушки, отметив, что на нее всегда приятно смотреть.

Напомним, ранее дочь Анастасии Заворотнюк поделилась переживаниями по поводу звездной родительницы. Модель призналась, что последние два года в ее жизни самые тяжелые. Она отметила, что ей надоели представители СМИ, которые постоянно пытаются выяснить детали о состоянии артистки. По словам Анны, она слишком уважает свою маму, чтобы раскрывать такие личные вещи.

