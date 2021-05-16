"Интим обязательно будет": 67-летняя Успенская призналась о связи с 41-летним Агаларовым

67-летняя Успенская закрутила бурный роман с 41-летним Эмином.







На днях певица в передаче «Ты не поверишь» на НТВ дерзко заявила об отношениях с Эмиром Агаларовым. Шоумен годится королеве шансона в сыновья. Однако пару это нисколько не смущает.

Успенская со сцены обратилась к Эмину:



"Дорогие друзья. Эмин об этом не знает. Я просто как-то случайно села на его трусики. Ты не забыл?".

Певец отреагировал удивленно, но отнекиваться от слов своей пассии все-таки не стал.

Отметим, что в настоящий момент Успенская разводится с Александром Плаксиным. Экс-супруги никак не могут поделить нажитое имущество. Однако на четвёртом браке Любовь останавливаться не собирается. Кроме того, она подчеркивает, что еще молода и не против насыщенной интимной жизни:

"После четырех браков я хочу встретить человека, который будет мной дорожить. Интим обязательно будет, но только после свадьбы".

Напомним, что Успенская и Плаксин жили вместе с 1987 года. За это время Любовь родила единственную дочь Татьяну. Несколько лет назад Успенская и Татьяна погрязли в конфликтах, которые обсуждала вся страна. Но сейчас отношения между матерью и дочкой нормализовались.