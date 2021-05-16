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Шоу-бизнес
"Интим обязательно будет": 67-летняя Успенская призналась о связи с 41-летним Агаларовым

"Интим обязательно будет": 67-летняя Успенская призналась о связи с 41-летним Агаларовым

67-летняя Успенская закрутила бурный роман с 41-летним Эмином.


прочитано 798 раз

На днях певица в передаче «Ты не поверишь» на НТВ дерзко заявила об отношениях с Эмиром Агаларовым. Шоумен годится королеве шансона в сыновья. Однако пару это нисколько не смущает.

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Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

Успенская со сцены обратилась к Эмину:

"Дорогие друзья. Эмин об этом не знает. Я просто как-то случайно села на его трусики. Ты не забыл?".

Певец отреагировал удивленно, но отнекиваться от слов своей пассии все-таки не стал.

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Публикация от Любовь Успенская (@uspenskayalubov_official)

Отметим, что в настоящий момент Успенская разводится с Александром Плаксиным. Экс-супруги никак не могут поделить нажитое имущество. Однако на четвёртом браке Любовь останавливаться не собирается. Кроме того, она подчеркивает, что еще молода и не против насыщенной интимной жизни:

"После четырех браков я хочу встретить человека, который будет мной дорожить. Интим обязательно будет, но только после свадьбы".

Напомним, что Успенская и Плаксин жили вместе с 1987 года. За это время Любовь родила единственную дочь Татьяну. Несколько лет назад Успенская и Татьяна погрязли в конфликтах, которые обсуждала вся страна. Но сейчас отношения между матерью и дочкой нормализовались.

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Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
16 мая 2021, 17:42 Источник: YouTube-канал НТВ ✓ Надежный источник
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67-летнюю Успенскую в сексуальных панталонах приняли за немецкую порноактрису

комментарии

Ответить:

Гость740849
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Кто о чем а голодные об интиме.только не говори потом что изнасиловали как проклова .как противно 67л а дура дура.
Гость741006
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Старая, <цензура>, еврейская <цензура>. Позор!
Гость731120
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Бабушка потеряла мозги и зеркало. Даже Дуремар не стал бы спать с черепахой Тортилой. Лучше пиявки ловить.
.
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Люба, вы иди отка или просто притворяетесь ?
Гость735485
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Зачем вы над ней издеваетесь? Человек давно потерял связь с реальностью
1

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