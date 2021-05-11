Дочь певицы Славы начала зарабатывать телом: Сбылась одна из моих заветных мечт

Девушка выпустила несколько треков, но сейчас, видимо, решила сделать упор на другие свои таланты. В личном блоге артистка заявила, что недавно заключила первый модельный контракт и теперь является лицом популярного бренда одежды.
По словам Александры Морозовой, она давно грезила фотосессиями и подиумами, и теперь у нее появился шанс зарабатывать с помощью красоты своего тела. На своей инстаграм-странице девушка опубликовала несколько фотографий с билбордами, на которых она представляет бренд. Как отметила новоиспеченная модель, теперь ее снимки красуются по всей Москве и еще в 34 магазинах.
"Сбылась одна из моих самых заветных мечт!" – поделилась артистка. Певица Слава поддержала наследницу. В своем блоге исполнительница опубликовала восторженный пост, в котором заявила, что всегда верила в дочь и знала, что рано или поздно ее желание исполнится. "Доченька, ты большая молодец! Горжусь тобой!" – написала артистка.
Поклонники поддержали Александру Морозову. "Гармонично смотрится в виде модели", "Какой красивый котик! Счастья", "Она молодец красавица как и Вы люблю вас", "Поздравляю, здорово", "Какая же она у Вас умничка", "Успехи наших детей – наша гордость!" – написали в комментариях.
Популярные темы форума
Имеющий уши, да услышит
А вы знали что нашу землю все метеориты, особенно плохие хотят уничтожить?
Хочу снять дворец, одеть одежду горничной
Проблема з.а.в.и.с.и.м.о.с.т.ь
Хочу отдохнуть на юге! 😼
Котейка ищет новую хозяйку
ОДИН РАЗ .... ВАШ У.Э.Ф.
Я в восторге, заяц это Тимурр мур
Если паразиты норма, то только по желанию самого человека их завести
Не известно, факты о бурение скважин на воду в Тюмени