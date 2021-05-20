Жена парализованной звезды сериалов публично оголилась

В 2015 году Алексея Янина разбил инсульт, с тех пор звезда сериалов пытается восстановить здоровье.

После случившегося артиста поддерживают родственники и жена, певица Дарья Клюшникова. Она не бросила любимого и до сих пор старается сделать все возможное, чтобы обеспечить ему реабилитацию.

В личном блоге исполнительница поделилась пикантным снимком. На фотографии участница проекта "Фабрика звезд" предстала в нижнем белье и с приспущенными шортами. В руках Дарья Клюшникова держит камеру. Подписчики пришли в восторг от снимка, отметив, что в нем определенно что-то есть.

Напомним, Алексей Янин и Дарья Клюшникова поженились в 2012 году, вскоре у пары родился сын Андрей. Через три года семейное счастье рухнуло – актера разбил инсульт. Врачам пришлось ввести звезду сериала "Клуб" в искусственную кому, после которой его мозг не восстановился.

Молодая жена не бросила возлюбленного. Сейчас Алексей Янин инвалид первой группы, ему постоянно нужны деньги на реабилитацию, и артистка старается их заработать всеми силами. Парализованный актер живет с родителями, которые за ним ухаживают, но супруга навещает его вместе с сыном так часто, как может.

Многие осуждают Дарью Клюшникову за то, что она оставила мужа у родителей. Однако свекровь заступается за девушку, отмечая, что та старается делать все возможное для благополучия ее сына.