Жена парализованной звезды сериалов публично оголилась

После случившегося артиста поддерживают родственники и жена, певица Дарья Клюшникова. Она не бросила любимого и до сих пор старается сделать все возможное, чтобы обеспечить ему реабилитацию.
В личном блоге исполнительница поделилась пикантным снимком. На фотографии участница проекта "Фабрика звезд" предстала в нижнем белье и с приспущенными шортами. В руках Дарья Клюшникова держит камеру. Подписчики пришли в восторг от снимка, отметив, что в нем определенно что-то есть.
Напомним, Алексей Янин и Дарья Клюшникова поженились в 2012 году, вскоре у пары родился сын Андрей. Через три года семейное счастье рухнуло – актера разбил инсульт. Врачам пришлось ввести звезду сериала "Клуб" в искусственную кому, после которой его мозг не восстановился.
Молодая жена не бросила возлюбленного. Сейчас Алексей Янин инвалид первой группы, ему постоянно нужны деньги на реабилитацию, и артистка старается их заработать всеми силами. Парализованный актер живет с родителями, которые за ним ухаживают, но супруга навещает его вместе с сыном так часто, как может.
Многие осуждают Дарью Клюшникову за то, что она оставила мужа у родителей. Однако свекровь заступается за девушку, отмечая, что та старается делать все возможное для благополучия ее сына.
Популярные темы форума
Сплю с женатым
Хочу родить ребенка, а он против
Смотрите холостяк с Тимати?
Что подарить мужу лудоману?
Будете делать прививку чтобы ездить заграницу ?
Как поддерживать страсть в отношениях?
Муж стал выпивать
Филлеры
Предатели
СССР