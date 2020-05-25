Алексей Янин встал на ноги через пять лет после перенесенных инсульта и комы

Мать рассказала о состоянии звезды сериала "Клуб" Алексея Янина. Пять лет назад артист пережил инсульт и кому.

Алексей Янин все еще восстанавливает здоровье после удара. По словам родительницы звезды, Ольги Яниной, первое время ее наследник даже не мог говорить. Утраченные умения и навыки постепенно возвращаются к знаменитости.

"Сейчас уже встает, улыбается", – призналась Ольга Янина. К артисту вернулась речь, теперь он часто говорит маме ласковые слова, гладит и обнимает ее.

Звезде сериала "Клуб" необходима постоянная реабилитация. С Алексеем Яниным занимаются специалисты. Ольга Янина тратит на лечение наследника до ста тысяч рублей ежемесячно. Также она оплачивает сиделку, лекарства и средства по уходу.

Женщина понимает, что говорить о полном восстановлении и выздоровлении нельзя. Алексей Янин, с большой долей вероятности, останется таким, как сейчас, на всю жизнь. Артисту установили инвалидность первой группы.

Ольга Янина считает, что ее наследник вовремя не поберег себя, не позаботился о здоровье. Женщина уверена, что ее отпрыску в свое время надо было меньше работать.

Мама звезды сериала "Клуб" прокомментировала сплетни о своей невестке. Ходили слухи, что жена Алексея, Дарья, не выдержала и оставила его почти сразу после несчастья. Янина опровергла сплетни. По словам женщины, невестка и внук живут в городе и приезжают к Алексею на дачу на выходных.