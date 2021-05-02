Это же Седокова! Боня стала неузнаваемой

В Сети обсуждают новый снимок экс-участницы реалити-шоу "Дом-2" Виктории Бони.

Виктория Боня бросает все свои силы на развитие инстаграм-аккаунта. Несмотря на насмешки и критику, бывшая звезда телестройки имеет армию поклонников. За ее обновлениями в Сети следят почти восемь миллионов человек. Очевидно, аккаунт приносит хороший доход знаменитости. Она довольно часто делает рекламные публикации.

Например, недавно Боня привлекла внимание подписчиков к инстаграм-аккаунту молодой визажистки. Светская дива даже показала макияж, который ей сделала девушка. Однако поклонники не оценили работу стилиста. По их мнению, Виктория лишилась индивидуальности.

Некоторые интернет-пользователи и вовсе не признали знаменитую участницу "Дома-2". Они были уверены, что разглядывают снимок экс-солистки группы "ВИА Гра". "Я думала, это Анна Седокова", "Я тоже была уверена, что это Седокова", "Мне тоже так показалось", – пишут люди.

Напомним, ранее Виктория Боня импульсивно ответила на нелицеприятное высказывание жены футболиста Александра Кокорина. Экс-участница "Дома-2" предложила Дарье Валитовой "не открывать рот" в ее сторону, а молчать и кивать головой как игрушечная собачка.