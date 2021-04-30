Боня посоветовала жене Кокорина "не открывать рот" в ее сторону

Виктория Боня импульсивно ответила на нелицеприятное высказывание Дарьи Валитовой.

Светская львица в очередной раз доказала, что умеет за себя постоять. В этот раз телеведущей пришлось поставить на место жену Кокорина, которая высказала о ней свое нелестное мнение в беседе с подписчиками. Дарья Валитова заявила, что Виктория Боня вызывает у нее много неприятных чувств, но при этом ни грамма уважения.

В ответ экс-участница "Дома-2" записала видео в своем инстаграм-аккаунте, в котором предложила Валитовой даже "не открывать рот" в ее сторону, а лучше молчать и кивать головой как игрушечная собачка. Боня напомнила избраннице Кокорина, как защищала честь и достоинство ее мужа и ходила "рвать за него зад" по всем каналам. В своем обращении телеведущая намекнула, что знает очень много о Кокориных, и пригрозила, что их брак начнет трещать по швам, если она заговорит.

На этом конфликт между женщинами не был исчерпан. Валитова опубликовала ответное сообщение в своем микроблоге, заявив, что ее не интересует мнение Бони. Жена футболиста подчеркнула, что никого не оскорбляла, а лишь высказала свое мнение.

Напомним, что имя телеведущей также недавно прозвучало в контексте конфликта с Ксенией Бородиной. Виктория Боня уличила соведущую Ольги Бузовой в зависти и заявила, что Бородина не умеет радоваться за других.