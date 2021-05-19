Моргенштерн поплатился за тщеславие

На днях Моргенштерн решил поспорить с подписчиками своего инстаграм-аккаунта.

В "Сторис" личного блога артист похвастался, что у него более 2,6 миллиона прослушиваний за месяц на сервисе Spotify. Он заявил, что готов дать миллион рублей тому, кто найдет русского исполнителя, у которого аудитория больше. Тщеславный Моргенштерн думал, что таких просто не существует.

Однако пользователи Сети быстро обнаружили музыкантов, которые обошли рэпера. Один из юзеров "Твиттера", например, показал, что чаще, чем Моргенштерна, народ слушает Петра Ильича Чайковского. Правда, композитор не подошел под критерии – все-таки его уже давно нет в живых, да и писал он только музыку, без текстов.

Впрочем, в итоге нашли и тех, кто все же обошел Моргенштерна. Подписчик артиста заявил, что группа "Тату" точно победила в этом вопросе, ведь у нее более 3,1 миллиона прослушиваний. Артисту пришлось признать свое поражение, которого он, очевидно, не ожидал. Музыкант опубликовал в "Сторис" скриншот банковского перевода, сделанного на имя подписчика, который утер ему нос. Рэпер отдал молодому человеку по имени Евгений миллион рублей.

Напомним, недавно в Сети появилось объявление о продаже бюста Моргенштерна. На "Авито" один из пользователей выставил "голову" рэпера из мрамора. При этом ранее похожий монумент украли из магазина в Санкт-Петербурге.