Допелся: Моргенштерна хотят привлечь за пропаганду запрещенных веществ

Генеральная прокуратура РФ провела проверку и приняла решение о возбуждении дела на рэпера Моргенштерна.

С заявлением на артиста в прошлом месяце обратилась Лига безопасного интернета. Инициатором стал экс-депутат от ЛДПР Дмитрий Носов, его возмутили два клипа музыканта – "Розовое вино – 2" и "Family". Управление по контролю за оборотом наркотиков возбудило дело, правда, пока административное.

За пропаганду запрещенных веществ Моргенштерну грозит огромный штраф в размере до миллиона рублей. Честь рэпера в суде будет отстаивать адвокат Сергей Жорин.

Впрочем, даже в случае, если артиста признают виновным, вряд ли он ощутит всю тяжесть наказания, ведь даже сумма в миллион не станет для звезды критичной. Недавно девушка Моргенштерна отмечала день рождения. В качестве подарка он преподнес возлюбленной красный Range Rover и чемоданчик с пятью миллионами рублей.

Напомним, ранее "Дни.ру" сообщали о том, что на популярном сайте по продаже личных вещей появилось предложение с бюстом Моргенштерна. Памятник рэперу вылит из бронзы. Продавец в подписи к объявлению заверил, что слепок был сделан с самого артиста. При этом зимой этого года в Санкт-Петербурге из магазина на Кирочной улице пропал точно такой же бюст. Правда, неясно, имеет ли отношение к краже продавец с "Авито".