В сети всплыли обнаженные фотографии Моргенштерна и его подруги

Напомним, Алишер и Дилара знакомы уже несколько лет. Молодые люди впервые встретились в Уфе, когда оба были инфантильными подростками, мечтавшими о высоком заработке и всеобщей популярности.
Стоит отметить, что их отношения переживали взлеты и громкие падения. Так, в жизни Моргенштерна нашлось место и для столичных девушек. В то время как возлюбленная артиста смиренно ждала его возвращения.
За расставанием последовало воссоединение и даже попытки обручиться. К слову, звезды "Инстаграм" еще очень молоды. Алишеру – 23 года, а Диларе – 21. Несмотря на то, что эпатажная пара регулярно шокирует многочисленную аудиторию, на этот раз публика не была готова к обнаженным кадрам.
Поклонников смутила подпись Моргенштерна. Молодой человек призвал фанатов завидовать и наслаждаться их оголенными телами. Многие не оценили юмор и излишнюю самоуверенность артиста. Кто-то даже оставил гневный комментарий, раскритиковав поведение звезд.
"А чему завидовать? Вы просто голые лежите друг на друге и все. Если что, все пары иногда раздеваются. Это нормально, ребят!", – подметили пользователи социальной сети.
Ранее сообщалось о серьезных проблемах исполнителя. Поговаривают, что Моргенштерна хотят привлечь к ответственности за пропаганду запрещенных веществ на территории Российской Федерации.
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