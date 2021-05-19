Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса призналась в психическом расстройстве

Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула уверена, что у нее слишком мужское лицо.

Брюс Уиллис и Деми Мур состояли в законном браке в течение 13 лет. В звездном союзе родились три наследницы, которые сейчас уже стали взрослыми женщинами и снискали собственную славу, отдельную от родителей. Как оказалось теперь, младшая дочь актеров – 27-летняя Таллула Белль Уиллис почти всю жизнь была недовольна своей внешностью, хотя ее всегда считали копией самого Брюса Уиллиса.

В своем инстаграм-аккаунте Таллула поделилась с подписчиками откровениями. Женщина призналась, что в течение многих лет корила себя за то, что не похожа на свою великолепную мать, и не любила свои маскулинные черты. Она считала, что не может быть любима из-за такой внешности. Однако теперь поняла, что достойна любви и ценна сама по себе на каждой стадии своей жизни, с любой внешностью и прической, впрочем как и любой другой человек.

Звездная наследница подчеркнула, что сначала нужно вылечить рану внутри себя, а лишь потом заниматься внешностью. Таллула призналась, что страдает психическим расстройством, при котором человек чрезмерно обеспокоен незначительным дефектом своей внешности. Однако дочь Брюса Уиллиса борется с этим расстройством и верит, что справится.

Напомним, что недавно сам Брюс Уиллис тоже скандально прославился в "Инстаграм" после публикации кадров, на которых 65-летний актер целует в губы свою несовершеннолетнюю дочь от другого брака.