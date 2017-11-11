Сексуальная Деми Мур хорошеет с годами

Американской актрисе Деми Мур исполнилось 55 лет. Получив признание после выхода фильма "Привидение", Мур сыграла главные роли в таких картинах, как "Несколько хороших парней", "Непристойное предложение", "Разоблачение", "Стриптиз" и другие. Она стала первой голливудской актрисой получившей за роль более 10 миллионов долларов.
Личная жизнь актрисы столь же разнообразна, как и ее роли. Деми была замужем за рок-музыкантом Фредди Муром, 13 лет прожила с актером Брюсом Уиллисом, родила ему троих детей, а потом бросила артиста и ушла к молоденькому Эштону Катчеру.
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