Сексуальная Деми Мур хорошеет с годами

Американской актрисе Деми Мур исполнилось 55 лет. Получив признание после выхода фильма "Привидение", Мур сыграла главные роли в таких картинах, как "Несколько хороших парней", "Непристойное предложение", "Разоблачение", "Стриптиз" и другие. Она стала первой голливудской актрисой получившей за роль более 10 миллионов долларов.

Личная жизнь актрисы столь же разнообразна, как и ее роли. Деми была замужем за рок-музыкантом Фредди Муром, 13 лет прожила с актером Брюсом Уиллисом, родила ему троих детей, а потом бросила артиста и ушла к молоденькому Эштону Катчеру.



