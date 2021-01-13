Наплевавшего на требования безопасности Брюса Уиллиса выгнали из аптеки

Знаменитого голливудского актёра Брюса Уиллиса выгнали из аптеки Rite Aid в Лос-Анджелесе за отказ соблюдать требования эпидемиологической безопасности. Его поведение возмутило сотрудников заведения и других его посетителей.
Уиллис зашёл в аптеку без медицинской маски, однако на шее у него была повязана бандана. На просьбу работников аптеки закрыть лицо хотя бы ей артист ответил отказом, заявив, что хочет "жить свободным". В результате 65-летнюю знаменитость пришлось отправить на улицу, передаёт телеканал "360".
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