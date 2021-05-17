Сломали кровать: сексуальная Королева кувыркалась с затейником Шаляпиным в койке Гурченко

Елена Королева провела для сердечного друга экскурсию по загородным хоромам Людмилы Марковны. Тут все пропитано ее духом! Затейника Прохора же тянуло поваляться на кровати, которая помнит звездное тело Гурченко. Он с такой силой плюхнулся в постель, что отломилась ножка, кровать рухнула и проломила половицу деревянного дома. А под половицей влюбленных ждал сюрприз – они нашли кольцо!
"Это кольцо – явно не бижутерия, и я просто в восторге от него, – улыбается Королева. – У Люси был благодетель бизнесмен Игорь Макаров, может быть это его подарок? Потому что щедрые подарки мог дарить он!"
"Просто счастливый случай, как хорошо, что мы съездили на дачу, – вторит ей Шаляпин. – Кто знает, может быть здесь спрятано и еще что-то! Это же кольцо с бриллиантом стоит около трех миллионов рублей".
Напомним, 14 февраля 2011 года Людмила Гурченко поскользнулась у своего дома и сломала бедро. Она была госпитализирована, на следующий день ей была сделана хирургическая операция и актрису выписали. Но 30 марта состояние актрисы ухудшилось, что было вызвано тромбоэмболией легочной артерии. Прибывшая через 21 минуту бригада "скорой" не смогла ее реанимировать, и в 19:28 была зафиксирована смерть актрисы. Похоронили ее на Новодевичьем кладбище столицы.
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