Сломали кровать: сексуальная Королева кувыркалась с затейником Шаляпиным в койке Гурченко

После смерти Людмилы Гурченко ее загородный дом в подмосковном поселке Глаголево, что в 35 км от МКАД по Киевскому шоссе, достался дочери Марии, а теперь и внучке Елене Королевой. "Дом цел, и в моих планах со временем тоже сделать там музей. Все вещи Люси – мебель, платья – берегу", – заявила Елена. Пока же в хоромы знаменитой бабушки она пригласила своего друга Прохора Шаляпина.

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