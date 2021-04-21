Внучка Гурченко намекнула на роман с Шаляпиным

Елена Королева и Прохор Шаляпин вместе появились на премьере фильма и вновь дали повод говорить о возможном романе.

Единственная внучка легендарной актрисы в очередной раз вышла в свет со скандально известным исполнителем. Молва уже давно приписывает паре романтические отношения, однако они обычно придерживаются версии о дружбе. Теперь Елена Королева рассказала, что именно Прохор Шаляпин помог ей расцвести.

Елена считает, что между мужчиной и женщиной должна быть в первую очередь дружба. Внучка Людмилы Марковны пока боится говорить о чем-то большем, но открыто заявляет, что ей с артистом хорошо. Королева призналась, что Прохор Шаляпин – единственный мужчина, который ее ни чем не "грузит".

В интервью "Комсомольской правде" наследница великой артистки рассказала, что Шаляпин часто зовет ее на различные светские тусовки, однако она в последнее время вынуждена была ему отказывать из-за проблем со спиной. Женщина испытывает сильные боли в пояснице, виной которым – давний стресс. Таким образом организм напоминает Елене о психологических травмах, пережитых в детстве. Девочка страдала из-за ссор между мамой и бабушкой и теперь испытывает отголоски тех переживаний. Сейчас внучка Гурченко чувствует себя немного лучше, так как нашла хорошего остеопата – его она тоже пригласила на премьеру фильма, на которую пришла с Шаляпиным.

Волнения и трудности в жизни Елены Королевой еще не закончились. Сейчас женщина судится с отцом из-за наследства своей знаменитой бабушки. А недавно Королева рассказала о пропавших из семьи бриллиантах Гурченко. Тогда же в обществе заподозрили, что Прохор Шаляпин неспроста водит дружбу с Королевой.