Урганта заткнули за пояс в эфире Первого канала

Гостем шоу "Вечерний Ургант" стал Евгений Понасенков. Эксцентричный историк и публицист стал достойным оппонентом в словесной дуэли телеведущему.

Понасенков завоевал эпатажную славу за свою манеру говорить с оппонентами и скандальные высказывания. Историк гордо называет себя "маэстро". Он снискал завидную популярность в Сети, став героем многочисленных мемов.

В программе Ивана Урганта публицист раскрыл секрет популярности роликов своих прогулок по лесам и паркам под Северной столицей под песню Ride It. Также гость студии с удовольствием поведал зрителям о своей работе – книге о войне 1812 года, передает Пятый канал.

Иван Ургант, не планировавший отдавать весь эфир под рассказы Евгения Понасенкова о его книге, стал переводить беседу в сторону бешеной популярности историка. И тут публицист заткнул шоумена за пояс, ошарашив признанием.

Он спросил Ивана Урганта, почему его "личка" полна не только сообщениями, отправленными с любовью, но и ненавистью. И тут же ответил сам: "Приматы пишут", – заявил Понасенков.

Телеведущий отшутился в своей манере, ведь опыта в этом ему не занимать. "Это тоже научная сенсация!", – парировал Иван Ургант. Тогда гость начал рассказывать, почему его видео с прогулками набирают миллионы просмотров.

По мнению публициста, его променады наполнены поэзией и историей, поэтому за ним интересно наблюдать. В конце шоу Понасенков перепел Ride It.