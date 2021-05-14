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Шоу-бизнес
Ургант сделал заявление о закрытии своего шоу: Дни оказались сочтены

Ургант сделал заявление о закрытии своего шоу: Дни оказались сочтены

Иван Ургант прокомментировал требование Владимира Жириновского убрать с экранов вечернюю программу Первого канала.
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Шоумен не остался в долгу и едко вышутил политика. В эфире передачи "Вечерний Ургант" он с иронией заявил, что публика даже не подозревает о том, что это последний выпуск программы.

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Владимир Вольфович Жириновский политический деятель, депутат Госдумы России

По его словам, дни шоу оказались сочтены. Иван Ургант добавил, что закрытие происходит не по их воле, а по просьбе лидера партии ЛДПР. Он сообщил, что Владимир Жириновский слов на ветер не бросает и не несет околесицу ради привлечения к себе внимания. Шутка шоумена была встречена залом дружным смехом.

Кроме того, телеведущий отреагировал и на слова чиновника о том, что у него "слабый юмор". Жириновского он назвал главой комитета по юмору и слабости, где политик является единственным членом.

Напомним, Владимир Жириновский призвал закрыть шоу "Вечерний Ургант" после шутки над ним в эфире Первого канала. Ведущие программы сравнили его отношения с Геннадием Зюгановым с семейной парой.

Как писали "Дни.ру", Владимир Жириновский не единожды был гостем в "Вечернем Урганте". Ведущий передачи никогда не упускает возможности сострить над эпатажным политиком.

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Фото: Pravda Komsomolskaya/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 14 мая 2021, 20:36 Источник: Первый канал ✓ Надежный источник
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