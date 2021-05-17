Тодоренко вызвала оторопь у народа синими губами

Сегодня звезда опубликовала новые фотографии в свои социальные сети. Небрежная прическа и вызывающий макияж всколыхнули подписчиков. По их мнению, синяя помада не идет Тодоренко, а ее прежний стиль был гораздо более гармоничным.
В посте Регина попросила подписчиков выбрать, какой из двух снимков лучше. Однако аудитория в штыки восприняла данную просьбу. Фолловеры считают, что обе фотографии плохие, а макияж излишне яркий.
Многие написали, что в таком образе Тодоренко похожа на кассиршу из 90-х. Глядя на синие губы, некоторые поклонники вспомнили себя в детстве, когда подолгу могли не вылезать из моря. Также пошутили, что звезда еще "не отошла" от майских праздников.
"Кассир 90-х", "Челка – вообще не твое!", "В детстве на пляже взрослые постоянно кричали: "Вылезай, уже губы синие!", "Рыбам бы понравилось", "Цвет настроения синий? После праздников не отошли?", – дерзко отметили фолловеры.
Напомним, что недавно Регина Тодоренко решилась на липосакцию. По словам блогера, ее не устраивает фигура, и она хочет скорее привести себя в форму к предстоящему летнему сезону. Врачи провели процедуру криолиполиз, в процессе которой холод расщепил лишний жир на бедрах. Результатом Тодоренко похвастается в ближайшее время.
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