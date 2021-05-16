Требуется анестезия и разрез: Тодоренко попала на операционный стол

Регина Тодоренко оказалась перед камерами прямо на операционном столе.

Инстадива решилась на липосакцию. По ее словам, сегодня у нее успешно прошла операция. Врачи удаляли излишний жир с бедер Тодоренко.

Телеведущая неоднократно делилась с подписчиками в своих социальных сетях о том, что ее не устраивает фигура. Регина усердно готовится к предстоящему летнему сезону. Она не стала утаивать правду и сразу же призналась, что без помощи профессиональных врачей ей не удастся достигнуть желаемой цели.

"Вы спросите, а что там липоксировать? А есть что! Сейчас покажу", – сказала Тодоренко.

Врачи сделали звезде космологическую процедуру криолиполиз. Для нее не требуется анестезия и разрез. Лишний жир расщепляется с помощью сильного холода. О ходе операции артистка вещала в своих социальных сетях.

Итог медицинских манипуляций Тодоренко пока не продемонстрировала общественности. По ее словам, результатом она поделится уже совсем скоро и во всей красе предстанет перед публикой.

Однако поклонники звезды не поддержали ее в таком решении. Они считают, что артистка и так очень худая, а любые хирургические вмешательства вредят организму.

Напомним, что три года назад Тодоренко вышла замуж на Влада Топалова. Семья растит сына Михаила. Сама пара многократно признавалась в сложностях в отношениях из-за разных характеров. Однако молодожёны справляются с трудностями и разводиться пока не собираются.