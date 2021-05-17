Стало известно о побеге Елизаветы II из дворца

Королева Елизавета решила покинуть свой дворец в Виндзоре и отправиться в Балморал. Причин может быть несколько.

Некоторые подданные полагают, что так Елизавета II постепенно передает власть в руки принца Чарльза, а отъезд – лишь первый небольшой шаг. Каждый год она отправляется в Шотландию, но на этот раз раньше, чем обычно, и на более длительный срок.

Официально отъезд королевы объясняется тем, что ей нужно побыть одной, чтобы прийти в себя после тяжелой утраты. По словам инсайдера, причина кроется не совсем в этом. Все дело в том, что принц Гарри снова позволил себе жестко раскритиковать родителей, а также бабушку и покойного дедушку. Елизавета II болезненно восприняла критику внука.

Ранее в интервью Опре Уинфри принц Гарри вместе с супругой прошелся по всей королевской семье. На этот раз высказывания оказались более персонализированными. В подкасте он заявил, что прошел через невероятное количество боли, нанесенной отцом. Сам же принц Чарльз, по словам наследника, серьезно страдал из-за принца Филиппа и королевы Елизаветы.

Обвинения принца Гарри потрясли не только Елизавету II. Сам принц Чарльз был невероятно рассержен и оскорблен. Он не согласен с сыном и считает громкие высказывания совершенно беспочвенными. Ранее никто не решался на подобное.

