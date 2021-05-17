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Шоу-бизнес
Стало известно о побеге Елизаветы II из дворца

Стало известно о побеге Елизаветы II из дворца

Королева Елизавета решила покинуть свой дворец в Виндзоре и отправиться в Балморал. Причин может быть несколько.
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Некоторые подданные полагают, что так Елизавета II постепенно передает власть в руки принца Чарльза, а отъезд – лишь первый небольшой шаг. Каждый год она отправляется в Шотландию, но на этот раз раньше, чем обычно, и на более длительный срок.

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Официально отъезд королевы объясняется тем, что ей нужно побыть одной, чтобы прийти в себя после тяжелой утраты. По словам инсайдера, причина кроется не совсем в этом. Все дело в том, что принц Гарри снова позволил себе жестко раскритиковать родителей, а также бабушку и покойного дедушку. Елизавета II болезненно восприняла критику внука.

Ранее в интервью Опре Уинфри принц Гарри вместе с супругой прошелся по всей королевской семье. На этот раз высказывания оказались более персонализированными. В подкасте он заявил, что прошел через невероятное количество боли, нанесенной отцом. Сам же принц Чарльз, по словам наследника, серьезно страдал из-за принца Филиппа и королевы Елизаветы.

Обвинения принца Гарри потрясли не только Елизавету II. Сам принц Чарльз был невероятно рассержен и оскорблен. Он не согласен с сыном и считает громкие высказывания совершенно беспочвенными. Ранее никто не решался на подобное.

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Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 17 мая 2021, 14:30 Источник: New Idea ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Назван настоящий отец принца Гарри

комментарии

Ответить:

Гость728803
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А у нас,как-то опять продукты подорожали и ЖКХ тоже,какое мне дело до закидонов этой семейки? Пусть хоть на луну улетят!
Гость741836
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Делов-то? Лишить Гарри и ее хабалку всех званий, титулов, довольствий. Сразу узнают свое место на земле - на привозе.
Гость735485
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Каждый год просто уезжала в Шотландию,а в этом сбежала. Ооох,горе-журналисты
1

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