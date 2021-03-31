"Пусть сдохнут те, кто нас не захотел!": Ольга Орлова обрушилась на мужиков

В своем инстаграм-аккаунте телеведущая рассказала историю своей подписчицы. Поклонница сообщила, что, когда ей было 40 лет, от нее ушел супруг, сказав, что никогда ее не любил.
Ольга Орлова поддержала женщину и заявила, что в эти годы жизнь только начинается. Она добавила, что хорошо, когда это происходит без недостойных мужчин. Пользовательницу соцсети поддержали и другие фолловеры певицы. Артистка выразила убежденность в том, что теперь поклоннице стало легче.
Кроме того, знаменитость призналась, что ей в трудной ситуации всегда помогает огромная моральная помощь фанатов. По словам звезды, женская солидарность очень важна, поскольку обладает мощнейшей силой.
В заключение своего поста знаменитость обрушилась на представителей сильного пола. "Пусть злятся те, кому мы не достались, пусть сдохнут те, кто нас не захотел!", – написала Ольга Орлова.
Отметим, теледива не любит делиться подробностями личной жизни. Ранее она дала понять, что сейчас счастлива в отношениях со своим избранником. Известно, что они состоят в отношениях с 2019 года и даже живут вместе, но Ольга Орлова до сих пор не афиширует личности возлюбленного.
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