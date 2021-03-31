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"Пусть сдохнут те, кто нас не захотел!": Ольга Орлова обрушилась на мужиков

"Пусть сдохнут те, кто нас не захотел!": Ольга Орлова обрушилась на мужиков

Ольга Орлова поделилась печальной жизненной ситуацией, в которой оказываются многие женщины.
прочитано 450 раз

В своем инстаграм-аккаунте телеведущая рассказала историю своей подписчицы. Поклонница сообщила, что, когда ей было 40 лет, от нее ушел супруг, сказав, что никогда ее не любил.

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Ольга Юрьевна Орлова певица

Ольга Орлова поддержала женщину и заявила, что в эти годы жизнь только начинается. Она добавила, что хорошо, когда это происходит без недостойных мужчин. Пользовательницу соцсети поддержали и другие фолловеры певицы. Артистка выразила убежденность в том, что теперь поклоннице стало легче.

Кроме того, знаменитость призналась, что ей в трудной ситуации всегда помогает огромная моральная помощь фанатов. По словам звезды, женская солидарность очень важна, поскольку обладает мощнейшей силой.

В заключение своего поста знаменитость обрушилась на представителей сильного пола. "Пусть злятся те, кому мы не достались, пусть сдохнут те, кто нас не захотел!", – написала Ольга Орлова.

Отметим, теледива не любит делиться подробностями личной жизни. Ранее она дала понять, что сейчас счастлива в отношениях со своим избранником. Известно, что они состоят в отношениях с 2019 года и даже живут вместе, но Ольга Орлова до сих пор не афиширует личности возлюбленного.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 31 марта 2021, 17:36 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексапильная Орлова вывалила грудь на красной дорожке

комментарии

Ответить:

Гость667197
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Интересно, а много сдохших, из не захотевших?
Гость661495
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Люди не подписывайтесь вы на эти инстаграмы, обогощаете Дам за бред, который Вам несут... Откуда такие советы, из серии, Пусть сдохнут кто нас не захотел!?) у цыганок на вокзале с фантазией получше... Одно объединяет - бабло! Вы для них очередной миллион в подписку и цапцарап в карман от рекламы, ну и чтоб не забывали
гость который тебя имел но не хотел
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Ты, гибрид жабы и ящерицы, мерзкое творение природы, еще открываешь свой противный рот и хочешь глаголить!!!Хочешь казатся умной и красивой и востребованной!!!Подметка ты сношенная и потрепанная твое время убежало безвозвратно!
ВАСЬЯ
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Мало того, жаба, так ещё экспрлститутаа, теще вякает мразь.
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