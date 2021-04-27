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"Он не проходит": тяжелобольная Заворотнюк заговорила об операции

"Он не проходит": тяжелобольная Заворотнюк заговорила об операции

Недугу нужно дать еще немного времени. Если болезнь не отступит, то потребуется хирургическое вмешательство.
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Несколько дней назад наследница Анастасии Заворотнюк общалась с поклонниками в своем популярном блоге. Внимательные обожатели быстро заметили, что с лицом 25-летней дивы что-то не так. Оказалось, что у нее проблема с глазом. Анна рассказала, что все случилось на фоне аллергии, но уже около недели улучшений не наблюдается.

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Анна Заворотнюк отметила, что лечится и каплями, и мазями, но покраснение никак не спадает. "Он не проходит", – сообщила она. Тогда поклонники начали писать, что ей пора сходить на прием к врачу и узнать, что происходит в ее организме. Накануне она так и поступила. Офтальмолог осмотрел девушку и пришел к не совсем утешительному выводу.

Дочери Анастасии Заворотнюк диагностировали халязион. Такой же неприятный диагноз не так давно поставили Анне Седоковой, которая уже несколько недель мучается с серьезным отеком верхнего века. Это своеобразное воспаление железы в области хряща, которое имеет явные симптомы и доставляет дискомфорт. Зачастую для полного избавления от недуга требуется операция.

Инстадива осознает всю серьезность происходящего, но пока надеется вылечиться своими силами, без помощи хирургов. Ей назначили новые лекарства. "Если не поможет, то придется сделать операцию", – отметила Анна.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Анастасия Заворотнюк. Фото:Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 27 апреля 2021, 09:34 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

За что полюбили невероятно обворожительную Анастасию Заворотнюк

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