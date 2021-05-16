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Шоу-бизнес
"Копия папы": Порошина опубликовала фотографию дочери от Куценко

"Копия папы": Порошина опубликовала фотографию дочери от Куценко

47-летняя актриса поделилась снимками старшей дочери.
прочитано 318 раз

Мария Порошина предпочитает публично не рассказывать о личной жизни и семье. Несмотря на достаточно большое число подписчиков в социальных сетях, а их у нее более 250 тысяч, звезда редко балует общественность фотографиями и делится мыслями.

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Мария Михайловна Порошина актриса

Однако совсем недавно Мария Порошина всколыхнула аудиторию. Известная артистка выложила снимок повзрослевшей дочери Полины от Гоши Куценко.

Фолловеры моментально ответили бурной реакцией. Почти все комментаторы отмечали естественную красоту юной Полины и желали ей благополучия и успехов. Негативных споров под постов никто устраивать не стал, что очевидно, ведь Порошина отличается достаточно чистой репутацией.

«Вау, Полиночка прелестна», «Копия папы», «Просто бомба, сочетание вашей красота и Гоши – это просто огонь», – восторженно написали подписчики.

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Публикация от Мария Порошина (@poroshinamariyamikhaylovna)

Напомним, что Порошина воспитывает пятерых детей: четырёх дочерей и одного сына. В личной жизни актрисе повезло не так сильно. После расставания с Гошей Куценко Порошина вышла замуж за Илью Древнова. Однако в 2018 году пара рассталась.

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Мария Порошина. Фото: Anatoly Lomokhov/ Globallook Press/www.globallookpress.com
16 мая 2021, 18:11 Источник: Инстаграм Марии Порошиной ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость740824
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Я же говорю: инкубатор!
Гость739909
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у этой полный набор детишек от нашей попсятины!
1

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