Мать четверых детей 47-летняя Мария Порошина рассказала о новом возлюбленном

Мария Порошина единственная дочь в семье. Она всегда хотела братьев или сестер, поэтому своих детей у нее много. Сейчас она многодетная мать. У нее четыре дочери и сын. По словам актрисы, пятого ребенка она родила от возлюбленного, который живет за границей.



Старшая дочь Полина родилась у Порошиной в 1996 году от актера Гоши Куценко. Когда дочке было пять лет, семья развалилась. Однако звездные родители старались сохранить теплые отношения ради комфорта ребенка. Гоша Куценко часто брал Полину с собой на съемки. Куценко пошла по стопам родителей и отучилась в Школе-студии МХАТ, а потом и в Театральном институте имени Щукина.

Вторая дочь Серафима появилась у актрисы в 2005 году от актера Ильи Древнова. Девочка любит петь и танцевать, и у нее это отлично получается! У актрисы от Древнова есть еще одна дочь – Аграфена. Она родилась 18 февраля 2010 года. Девочка мечтает о карьере переводчика. Четвертая дочь Порошиной родилась, когда маме было 42. Глафира Древнова тоже родилась от того же актера. Она появилась на свет 3 февраля 2016 года. В браке пара жила 17 лет, после чего рассталась.

В 2019 году звезда в пятый раз стала мамой. У артистки родился сын Андрей. Порошина два года прятала дитя от общественности. Однако пока точно не известно, кто является его отцом. Актриса развелась с Ильей Древновым, когда уже была беременна. Скорее всего, муж был против еще одного ребенка. А Мария всегда мечтала о пятерых. К тому же, бывший муж Порошиной усомнился в своем отцовстве и даже подал на нее в суд. Актриса отрицает, что Андрей – его сын.

Недавно звезда сериала "Всегда говори "всегда" впервые показала младшего наследника. Поклонники отметили, что сын Марии Порошиной растет настоящим крепышом.

В Сети ходили слухи, что отцом мальчика якобы может быть российский актер Ярослав Бойко, с ним актриса снималась в одном проекте. Однако информация о его отцовстве не подтверждена. Актер, к слову, женат. Говорят, что возлюбленный звезды не имеет ничего общего с кино и живет за рубежом. Порошина и сама подтверждала это. Сейчас актрисе 47 лет, и она не говорила, что больше не будет рожать детей.

Заботиться о пятерых детях Марии Порошиной помогают няни. Ведь актриса востребована в кино и активно работает. В конце 2020 года Мария Порошина снялась в сериале "Склифосовский".