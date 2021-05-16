"Его кожу у меня из-под рук вынимали": Лолита стала жертвой извращенца

После откровенного признания актрисы Елены Прокловой весь отечественный шоу-бизнес начал делиться своими историями о домогательствах. Волну подхватила и певица Лолита Милявская.
В шоу "Ты не поверишь" на НТВ звезда рассказала о прошлом. В юности к ней приставал незнакомец. Лолита села к нему в машину, что стало роковой ошибкой. Осознав это, молодая Милявская вцепилась в насильника и расцарапала ему все тело. Певица заявила:
"Села не в ту машину, оказался идиот, потом всю его кожу у меня из-под рук вынимали".
При этом Лолита Милявская неоднократно отмечала, что на работе таких прецедентов никогда не было. По ее словам, к ней незачем приставать из-за продвижения в карьере, ведь с ранних лет певица добивалась всего сама. А значит, не может ничем помочь в продвижении или работе. Особенно таким скользким путем.
Напомним, что недавно артистка Елена Проклова поведала народу историю из молодости. Как рассказывает звезда, в 18 лет она подвергалась физическому насилию и абъюзу. Ее избранником был известный человек, который даже у ее родителей просил руки Елены.
После громких заявлений общественность начала гадать, кто же этот таинственный насильник. Многие обвинили в домогательствах Олега Табакова, ведь в молодость Проклова встречалась с ним. Однако официальных подтверждений таким выводам нет.
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