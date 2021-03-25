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"Невероятная": Лолита в облегающем комбезе произвела фурор среди россиян

"Невероятная": Лолита в облегающем комбезе произвела фурор среди россиян

57-летняя певица предстала перед публикой в комбинезоне, подчеркнувшем все особенности ее фигуры. Лолита Милявская опубликовала в своем инстаграм-аккаунте видеоролик, в котором она продемонстрировала необычный наряд с эффектом второй кожи.
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Эпатажная артистка знает, что ее поклонников уже сложно чем-то удивить. Однако она вновь попыталась это сделать. Звезда появилась перед фанатами в черном обтягивающем костюме, напоминающем наряд, который был настоящим трендом в 1980-е годы, но в основном использовался для занятий аэробикой.

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Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

Черный блестящий комбинезон продемонстрировал все прелести звездной фигуры: стройные ноги, округлые бедра, пышную грудь и красивую талию, которую Лолита дополнительно утянула широким ремнем. Видео произвело настоящий фурор среди россиян. Публикация набрала уже почти миллион просмотров и несколько тысяч восторженных комментариев от подписчиков.

“Невероятная Женщина” (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред) “Фигура блеск!!!”. “Богиня”. “Вы шикарны Лола”. “Хочешь быть красивой – разведись!”

Сама певица назвала все свои наряды исключительно “вкусовщиной Милявской”, но при этом порекомендовала своим поклонницам попробовать такие комбинезоны одного из отечественных производителей. Артистка напомнила, что она рекомендует только то, что испробовала в носке сама. Лолита Милявская подчеркнула, что эти нарядах удобно “тусить”, при этом тело в них не потеет, что, на ее взгляд, является большим достижением.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
25 марта 2021, 09:48 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Смелая Лолита появилась на закрытии "Новой волны" в прозрачных штанах

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