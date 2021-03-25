"Невероятная": Лолита в облегающем комбезе произвела фурор среди россиян

57-летняя певица предстала перед публикой в комбинезоне, подчеркнувшем все особенности ее фигуры. Лолита Милявская опубликовала в своем инстаграм-аккаунте видеоролик, в котором она продемонстрировала необычный наряд с эффектом второй кожи.

прочитано 184 раза