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Шоу-бизнес
Показавшую округлившийся живот Варнаву застали с возлюбленным на премьере фильма

Показавшую округлившийся живот Варнаву застали с возлюбленным на премьере фильма

Актриса Екатерина Варнава показала редкое совместное фото с возлюбленным.
прочитано 928 раз

Российская юмористка и актриса Екатерина Варнава около года состоит в отношениях с режиссером Александром Молочниковым. Они не афишируют отношения, лишь иногда комментируя фото друг друга в "Инстаграм". Поэтому их совместное фото в Сети сразу привлекло к себе внимание поклонников.

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Варнава показала редкое фото с возлюбленным

 Екатерина Владимировна Варнава

Екатерина Владимировна Варнава актриса, телеведущая, участница и хореограф шоу Comedy Woman

Пара появилась на премьере фильма Молочникова "Скажи ей". Екатерина поздравила возлюбленного с выходом картины и рекомендовала всем посмотреть ее.

Напомним, Екатерина Варнава рассказала о романе с Александром Молочниковым весной прошлого года. Звезда Comedy Woman не назвала конкретного имени возлюбленного, но отметила, что он тоже из сферы искусства. Потом пара появилась на фестивале "Кинотавр". На красной дорожке режиссер нежно обнимал Варнаву за плечо. Сейчас пара уже живет вместе.

В декабре прошлого года Молочников заявил, что их роман развивался стремительно. У него сложилось ощущение, что он давно знает подругу. Тогда во время одного из интервью режиссер заявил, что у него серьезные отношения по отношению к возлюбленной.

Ранее "Дни.ру" писали, что Екатерина Варнава показала округлившийся живот. После этого в Сети расползлись слухи о беременности актрисы.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 мая 2021, 17:33 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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