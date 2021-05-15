С Первого канала трясут миллионы за грубое нарушение

Артист просит заблокировать выпуск шоу "Голос" Первого канала из-за своего хита "Плот". Он уже обратился в суд за нарушение авторских прав.
Исполнитель заявил, что Первый канал использовал его песню без разрешения осенью минувшего года. Теперь Юрий Лоза намерен взыскать с телеканала пять миллионов.
Известно, что суд пошел навстречу композитору. Служители Фемиды уже обязали Роскомнадзор блокировать ссылки на выпуск программы. Дата слушаний дела еще не определена.
Напомним, недавно музыкант поведал, на каких условиях разрешит использовать свой "Плот" в рекламных целях. Юрий Лоза отметил, что все зависит от контекста. Так, он не готов к тому, чтобы песня подавалась в ироничном ключе. Музыкант считает свое произведение серьезным, которое его знают и поют в разных странах.
Как писали "Дни.ру", ранее Иван Ургант с сарказмом высказался о закрытии своего вечернего шоу на Первом канале. Он рассказал, что лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский потребовал убрать программу из эфира. Политик назвал юмор комика слабеньким.
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