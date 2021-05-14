Брэд Питт поставил крест на интимной жизни российского телеведущего: Ни одного любовника

Иван Ургант в своем шоу рассказал о последствиях встречи с Брэдом Питтом.

На днях Анджелина Джоли заявила, что после расставания с мужем в 2016 году у нее не было секса. По словам актрисы, у нее слишком большой список "нет" в интимном плане, также она пока не готова довериться другому мужчине.

Иван Ургант решил прокомментировать ситуацию. Он заявил, что очень понимает Анджелину Джоли, потому что он тоже в свое время встречался с Брэдом Питтом, правда, всего на десять минут. "И с тех пор тоже ни одного любовника. Как узлом завязали", – подчеркнул телеведущий.

Не забыл артист упомянуть и про передачу, которая помогает людям создать семью. В шутку Иван Ургант отметил, что после заявления Анджелины Джоли в "Останкино" рассмеялись три женщины, вероятно, намекая на шоу "Давай поженимся". Телеведущий уверен, что они бы посоветовали голливудской актрисе не говорить "нет", пока она не увидит сюрприз от жениха.

Напомним, ранее Джоли заявила, что не торопится заводить новые отношения, так как у нее довольно внушительный список требований к будущему мужу. Актриса с головой ушла в воспитание шестерых детей. Звезда отметила, что ей очень повезло с наследниками, актриса считает семью своей командой. Несмотря на то что с момента расставания Джоли и Питта прошло уже пять лет, пара до сих пор судится за опеку над несовершеннолетними отпрысками.