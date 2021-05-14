"Бедная теща": Тарзан разделся ради удовлетворения матери Королевой

Наташа Королева в личном блоге показала, как ее муж Сергей Глушко (Тарзан) решил порадовать тещу.

В этом году мама артистки отметила юбилей – ей исполнилось 75 лет. В честь круглой даты пенсионерка устроила фотосессию в розовом платье, которое некоторые подписчики посчитали вульгарным. Однако семья осталась в восторге от перевоплощения Людмилы Ивановны, а Сергей Глушко решил особенным образом удовлетворить тягу тещи к прекрасному.

В "Сторис" личного блога Наташа Королева опубликовала кадры, на которых полуголый Тарзан стоит за мольбертом. Стриптизер в микроскопических стрингах пишет портрет матери артистки. За основу танцовщик взял ту самую фотографию Людмилы Ивановны, которая так сильно возмутила общественность. "Так эротично стоишь, Серега!" – прокомментировала занятие мужа певица.

Также на своей инстаграм-странице Наташа Королева показала уже готовый портрет. Мнения подписчиков разделились. Некоторые отметили, что у Сергея Глушко действительно талант, и теперь он может смело менять профессию. Другие же пришли в ужас от картины, посчитав ее пошлой.

"Больше на дружеский шарж похоже, чем на портрет (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Пошленько", "Ужас!", "Карикатурненько", "Пошленько, но талантливо!", "Бедная теща", "Нн-да..... лучше бы другую тему выбрал художник", "А поскромнее можно", "Извините...но это ужас. Для бабушки вульгарно", "Так и блестит вся маслом, как на фото, с которого рисовал... Неужели нельзя было убрать это", "Царевна лягушка", – написали в комментариях.