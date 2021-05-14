Тяжелобольной брат Кейт Миддлтон оставил возлюбленную и сбежал в лес

В личном блоге младший брат Кейт Миддлтон Джеймс рассказал, как борется с тяжелым психическим заболеванием.

По словам 34-летнего бизнесмена, три года назад ему диагностировали клиническую депрессию. Новость стала для него шоком, поэтому через несколько дней после этого он взял своих собак, сел в машину и оправился путешествовать по заповеднику Лейк-Дистрикт. Как отметил Джеймс Миддлтон, он ничего не сказал родным и друзьям, ему просто хотелось быть ближе к природе.

Британский предприниматель подчеркнул, что тогда впервые узнал о том, что такое психическое здоровье и что оно является неотъемлемой частью комфортной жизни. Судя по всему, путешествие действительно помогло Джеймсу Миддлтону восстановить баланс. По словам бизнесмена, во время поездки он много гулял, плавал в ледяном озере, ходил по заснеженным горам.

Также брат Кейт Миддлтон поделился, что еще ему помогает справляться с депрессивными эпизодами. Например, Джеймс советует брать собак и отправляться с ними на долгую прогулку. Предприниматель также занимается пчеловодством. Как отметил молодой человек, когда он с пчелам, он не думает ни о чем другом, и все тревоги исчезают.

Стоит отметить, что депрессивное расстройство Джеймсу Миддлтону диагностировали примерно в то же время, когда он расстался со своей девушкой актрисой Донной Эйр. Пара встречалась пять лет, однако в начале 2018-го стало известно об их разрыве. Возможно, причиной раскола в отношениях стал диагноз и внезапный отъезд молодого человека.