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Миддлтон ужаснула постаревшим лицом

Миддлтон ужаснула постаревшим лицом

Сестра Кейт Миддлтон впервые после родов вышла в свет с супругом. 37-летняя Пиппа расстроила своих поклонников.
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Репортеры сумели снять представительницу королевской семьи Великобритании на прогулке с мультимиллионером Джеймсом Мэттьюзом. Фото быстро разлетелись в Сети.

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Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

Фанаты сестры Кейт Миддлтон были неприятно поражены и обеспокоились здоровьем Пиппы. На кадрах она выглядит сильно уставшей, изможденной и постаревшей. Лицо женщина бороздят глубокие морщины.

Еще совсем недавно родственница Кейт Миддлтон выглядела моложаво и ухоженно. Ранее она во второй раз стала матерью, так что, возможно, ее преображение связано с родами и бессонными ночами. Отметим, что снимки Пиппы Миддлтон с мужем были сделаны, кода пара посетила ресторан в Лондоне.

Напомним, первый ребенок сестры Кейт Миддлтон родился в 2018 году. Тогда после появления на свет малыша Пиппа выглядела практически идеально. Женщина рассказывала, что всю беременность занималась плаванием в бассейне и уделяла время другим физическим нагрузкам. Второй малыш Пиппы Миддлтон увидел свет 15 марта текущего года. Дочь пара назвала Грейс Элизабет Джейн.

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Кейт и Пиппа Миддлтон. Фото: Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com
Автор: 29 апреля 2021, 21:04 Источник: Eonline.com ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Самые неприличные фото сестры Кейт Миддлтон

комментарии

Ответить:

Я гость
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Сама рожала , сама выносила детей. Как должна выглядеть женщина, которая родила месяц назад ? Это российский шоу бизнес выглядит хорошо, так как детей им приносят сурмамы, а они в это время шлифуют фигуры и лица , чтобы потом все восхищались как она суперски выглядит после ложных родов ))
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