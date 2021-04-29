Миддлтон ужаснула постаревшим лицом

Репортеры сумели снять представительницу королевской семьи Великобритании на прогулке с мультимиллионером Джеймсом Мэттьюзом. Фото быстро разлетелись в Сети.
Фанаты сестры Кейт Миддлтон были неприятно поражены и обеспокоились здоровьем Пиппы. На кадрах она выглядит сильно уставшей, изможденной и постаревшей. Лицо женщина бороздят глубокие морщины.
Еще совсем недавно родственница Кейт Миддлтон выглядела моложаво и ухоженно. Ранее она во второй раз стала матерью, так что, возможно, ее преображение связано с родами и бессонными ночами. Отметим, что снимки Пиппы Миддлтон с мужем были сделаны, кода пара посетила ресторан в Лондоне.
Напомним, первый ребенок сестры Кейт Миддлтон родился в 2018 году. Тогда после появления на свет малыша Пиппа выглядела практически идеально. Женщина рассказывала, что всю беременность занималась плаванием в бассейне и уделяла время другим физическим нагрузкам. Второй малыш Пиппы Миддлтон увидел свет 15 марта текущего года. Дочь пара назвала Грейс Элизабет Джейн.
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