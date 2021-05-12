Эксперт по королевскому этикету раскрыла секрет Кейт Миддлтон

На все торжественные мероприятия Кейт обязана надевать туфли на каблуке, из-за чего нередко болят ноги. Мика Майер, исследователь королевского этикета, рассказала секрет жены принца Уильяма.
По ее словам, Миддлтон надевает колготки с елевыми вставками в пятках. Такая система улучшает сцепление стопы и туфли, а также предотвращают возможное скольжение, сообщает The Sun.
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон отдает предпочтение изделиям фирмы John Lewis. Цена одной пары колготок составляет около 600 рублей.
К тому же иногда Кейт носит кожаные стельки от бренда Alice Bow, стоимость которых не превышает двух тысяч рублей.
Отметим, на днях младшему сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма Луи исполнилось три года. Ребенок совсем недавно пошел в детский сад, чем и поделилась Кейт в социальных сетях. На фотографии Луи запечатлен на велосипеде. Миддлтон призналась, что это любимое средство передвижения мальчика. А фаворитом среди игрушек Луи считает самокат, что также подтвердила его мама.
Напомним, что Кейт и Уильям воспитывают троих детей. Самому старшему Джорджу в этом году исполнится восемь лет, а средняя Шарлотта недавно отметила шестой день рождения. Дети занимают третье место на престол после деда и отца.
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