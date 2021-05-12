Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Народ в ужасе от преображения детей Киркорова: Как мерзко видеть такое
Лысая? С Валерии сорвали парик
"Как же похожи": Дубцова шокировала снимком с любимой женщиной
"Какие глазки у малышки!": Стало известно о пополнении в семье Боярской
партнеры
Среда
12 мая
Лента новостей
03:59
Эксперт по королевскому этикету раскрыла секрет Кейт Миддлтон
02:06
Известная модель сверкнула прелестями в трусах-шортах
23:56
Моложавая Алсу затмила красотой собственную дочь: Как подросток
22:06
Учитель о спасении детей в казанской школе: Сказали им присесть вдоль стены
21:50
"Ребенок не удержит мужика": Дмитрий Тарасов заговорил о разводе
21:42
В Индии из Ганга выловили больше 70 трупов
21:14
"Хочу быстрее вернуться": больной Алибасов заявил о принудительном заточении
20:57
Из школы под Астраханью эвакуировали детей
20:44
"Благодарят": Проклова нашла мощную поддержку после секс-скандала
20:43
Местные жители спасли свою деревню от потопа
20:31
Румынского дипломата объявили персоной нон грата в России
20:13
"Навсегда останется в сердце": Киркоров убит страшным горем
20:08
Дочь певицы Славы начала зарабатывать телом: Сбылась одна из моих заветных мечт
20:00
"Он играет роль": всплыли шокирующие подробности о стрелке из Казани
19:49
В аварии на МКАД с поливомоечной машиной погибли люди
19:35
"После меня трудно найти кого-то лучше": Аршавин унизил Барановскую
19:35
Политолог Шрайбман назвал декрет Лукашенко пшиком: Никто всерьез не ждет покушений
19:34
Фанаты бьют тревогу: красавчик Леонардо Ди Каприо изменился до неузнаваемости
19:12
"Накинулся, начал лезть под юбку": Модель обвинила звезду сериала "Полярный" в изнасиловании
19:09
В гостинице под Москвой нашли труп женщины
18:59
"Праздничное настроение!": "принявшая ислам" Решетова ужаснула словами на фоне трагедии в Казани
18:49
Попрощавшийся с этим светом Пригожин заговорил: Выжил – и уже счастье
18:23
В США назвали тему предстоящих переговоров Путина и Байдена
18:19
"Ужас и бессилие": Николаев взвыл из-за смерти детей
18:17
"Пытается уничтожить Ивана Ивановича": друзья бьют тревогу из-за предстоящей свадьбы 90-летнего Краско
17:59
Улыбка легендарного деда: подросший сын Марии Мироновой произвел фурор
17:56
Тодоренко и Топалова подняли на смех за дешевую драму: Еще расскажите, как покакали
17:29
"Если это шутка, то очень плохая": муж спровоцировал слухи о разводе с Бородиной
17:15
"Крайняя форма отклонения": казанский стрелок оказался некрофилом
17:13
Вгрызающийся зубами в плоть Дмитрий Нагиев боролся с отвращением на съемках "Чикатило"
17:08
На Украине назвали "исторически неизбежным" вступление в НАТО
17:07
Звезда Comedy Woman чудом отбилась от насильника: Начала искать все лазейки
16:45
"Нет ничего стыдного и грязного!": секс-коуч родила в прямом эфире
16:19
Улицу в Москве залило кипятком
16:16
Раскритиковавшей парад Победы Собчак дали под дых: Недостойное создание
16:15
Лживую Макееву и ее женатого работягу любовника вывели на чистую воду
16:07
Стартует сериал "За час до рассвета" с Хабенским и Бурковкским в главных ролях: телевизионная премьера
16:07
"Следит, чтобы никто не подсматривал": таинственный возлюбленный Волочковой оказался психбольным
16:04
Гогену Солнцеву поступили угрозы убийством возле гей-клуба
15:42
"Вцепилась как клещ": Карпович разнесли за выход в свет с Прилучным
15:33
Жители Казани несут цветы к стихийному мемориалу у школы
15:30
Дмитрий Шепелев пришел в ужас от страшной трагедии
15:25
"Я всегда всех ненавидел": что сказал казанский стрелок на допросе
15:09
"Сработал закон подлости": Волочковой не понравилось в постели с таинственным возлюбленным
15:06
Слезы и грязь: звезд сериалов "Кухня" и "Девушки с Макаровым" требуют наказать за критику парада Победы
15:02
Политолог Класковский о подписании Лукашенко декрета о передаче власти: Режим держится на дубинках и штыках
14:57
СМИ: мотивом стрелявшего в казанской школе могла стать месть
14:49
Мэр Казани назвал стрельбу в школе терактом
14:47
Гарик Харламов потерял дар речи из-за страшного горя
14:36
"Советую извиниться": Собчак взбесилась из-за лжи
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Народ в ужасе от преображения детей Киркорова: Как мерзко видеть такое
Оголившаяся в честь Дня победы Макеева взбесила народ: Отработала концерт
65-летняя Долина в мини-платье спела про войну: Собачий холод
"Замазали носик и теперь мерещится": Киркоров откровенно о наркотиках на своей вечеринке
Лживую Макееву и ее женатого работягу любовника вывели на чистую воду
"После меня трудно найти кого-то лучше": Аршавин унизил Барановскую
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Эксперт по королевскому этикету раскрыла секрет Кейт Миддлтон

Эксперт по королевскому этикету раскрыла секрет Кейт Миддлтон

Сегодня британский по королевскому этикету поделилась, как Кейт Миддлтон удается не чувствовать боль из-за каблуков.
прочитано 51 раз

На все торжественные мероприятия Кейт обязана надевать туфли на каблуке, из-за чего нередко болят ноги. Мика Майер, исследователь королевского этикета, рассказала секрет жены принца Уильяма.

ПО ТЕМЕ

Миддлтон ужаснула постаревшим лицом

Кейт Миддлтон с мужем показали подросшего сына

 Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

По ее словам, Миддлтон надевает колготки с елевыми вставками в пятках. Такая система улучшает сцепление стопы и туфли, а также предотвращают возможное скольжение, сообщает The Sun.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон отдает предпочтение изделиям фирмы John Lewis. Цена одной пары колготок составляет около 600 рублей.

К тому же иногда Кейт носит кожаные стельки от бренда Alice Bow, стоимость которых не превышает двух тысяч рублей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Отметим, на днях младшему сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма Луи исполнилось три года. Ребенок совсем недавно пошел в детский сад, чем и поделилась Кейт в социальных сетях. На фотографии Луи запечатлен на велосипеде. Миддлтон призналась, что это любимое средство передвижения мальчика. А фаворитом среди игрушек Луи считает самокат, что также подтвердила его мама.

Напомним, что Кейт и Уильям воспитывают троих детей. Самому старшему Джорджу в этом году исполнится восемь лет, а средняя Шарлотта недавно отметила шестой день рождения. Дети занимают третье место на престол после деда и отца.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 12 мая 2021, 03:59 Источник: The Sun ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Настоящая сказка: история любви Кейт Миддлтон и принца Уильяма

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Превратилась в старушку: в трясущейся горбунье не сразу узнали 64-летнюю красавицу Казарновскую

Что случилось с певицей
Шоу-бизнес

"Если это шутка, то очень плохая": муж спровоцировал слухи о разводе с Бородиной

Бизнесмен снял грустный ролик возле ЗАГСа
Шоу-бизнес

Дочь певицы Славы начала зарабатывать телом: Сбылась одна из моих заветных мечт

Девушка сделала заявление
Шоу-бизнес

Тодоренко и Топалова подняли на смех за дешевую драму: Еще расскажите, как покакали

Артистам не верят

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года
Гороскоп на май 2021 года
Гороскоп на неделю с 26 апреля по 2 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+