Илон Маск пожаловался на психическое расстройство

На днях знаменитый американский бизнесмен сделал сенсационное заявление, касающееся его здоровья. Будучи ведущим юмористического шоу, он сообщил, что стал первым ведущим программы с такой особенностью, как синдром Аспергера. Илон Маск сумел по-настоящему удивить поклонников.
Синдром Аспергера является одной из форм аутизма, при этом он не затрагивает умственные способности человека. Этот синдром имеет очень интересные проявления: его обладатели могут испытывать некоторые сложности во взаимодействиях с людьми, при этом они могут проявлять повышенный интерес к каким-то очень специфическим и узким темам. В случае Маска это может быть освоение Марса, ставшее для миллиардера навязчивой идеей.
Американец признался, что его мозг работает странным образом и мир он видит несколько иначе. Возможно, именно этим объясняются очень странные записи, которые периодические появляются в соцсетях предпринимателя. Также очень странным для большинства людей кажется имя наследника Маска, которое больше напоминает комбинацию цифр, – X Æ A-12 – об этом сообщил портал Paparazzi.ru. Сам отец признался, что имя малыша звучит так, будто кошка пробежала по клавиатуре.
Ранее стало известно, что Илон Маск придумал себе необычную должность технокороля в собственной компании.
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