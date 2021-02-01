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Фото: Пресс-служба Фото: Пресс-служба Фото: Пресс-служба
Фото: Пресс-служба Фото: Пресс-служба Фото: Пресс-служба Фото: Пресс-служба +3

JAC iEV7S: заряжай и поезжай

Фото: Пресс-служба
Родион Газманов

Родион Газманов блогер

 Российский эстрадный певец, актер, ведущий. Сын Олега Газманова. Стал известен как исполнитель песни "Люси" в дуэте с отцом
Этот год проходит у меня под знаком электрокаров, и на смену немецкому суровому Audi E-tron пришел компактный кроссовер от китайского автопроизводителя JAC. Для меня это дебют: за рулем детищ китайского автопрома мне сидеть еще не доводилось, но все когда-то должно случиться в первый раз, правда?
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КАК ВЫГЛЯДИТ:

Я, конечно не люблю, когда автомобиль обклеен чем-то на обзорном тест-драйве, так как автомобиль достаточно рекламируется в соцсетях и изданиях, где выходят мои материалы. Но и в оклейке можно найти свои плюсы (кто не понял иронию, смотрит на заднюю дверь на верхней фотографии).

Фото: Пресс-служба

Для разработки экстерьера был привлечен итальянский дизайнер Даниэль Гальоне, ранее замеченный в тесных связях с Maserati и Alfa Romeo. Отсюда любовь к вкусным легким элементам, как, например, выемка в заднем бампере, подчеркивающая то место, где должна была располагаться ненужная более выхлопная труба.

Фото: Пресс-службаЭлектрический JAC (читается как Джак) не кажется невероятно дорогим и престижным, но для “рабочей лошадки незадорого” выглядит вполне симпатично. Насчет “недорого” мы поговорим чуть позже, ибо я был очень удивлен ценой.

ЧТО ВНУТРИ:

Интересное сочетание дорогого и дешевого здесь получилось. С одной стороны явно недорогой пластик, очень-очень маленький экран бортового компьютера и приборная панель, разбитая на несколько небольших экранов с угловатой графикой и странными шрифтами. С другой – стильные кожаные сиденья с красной отстрочкой. Сиденья двигаются вручную, и назвать их невероятно удобными не повернется язык. Начинаешь радоваться тому, что уж на этом автомобиле на сверхдальние дистанции ты не поедешь.

Фото: Пресс-служба

Собственно, сами сиденья и отстрочка крупным планом:

Фото: Пресс-служба

Взгляд на приборную панель. Основную роль здесь играет индикатор заряда батареи и индикатор ее же температуры. Если первый падает до нуля, у вас проблемы. Если второй поднимается до максимальной позиции – тоже. Впрочем производитель на сайте обещает водяное охлаждение аккумуляторов, поэтому можете быть спокойны. А уж в наших широтах я бы волновался, скорее, за работу батареи на морозе. К этому мы тоже еще вернемся.

Фото: Пресс-служба

Для небольшой машины площадь остекления достаточно большая, и обзорность прекрасная. Кнопки на экране бортового компьютера крупные. Попадаешь обычно с первого раза. А вот тому, кто разместил кнопки управления режимами поездки и противопробуксовочной системой слева под рулевым колесом, нужно сделать серьезное а-та-та, так как найти их наощупь и нажать, не опуская голову под руль, абсолютно невозможно. Вы пробовали проделать такой трюк в движении? Знаю, что нет.

Фото: Пресс-служба

КАК ЕДЕТ:

Вот тут не всё так хорошо, как обычно ожидаешь от электромобиля. В брошюре сказано, что этот автомобиль разгоняется за 4 секунды (!!!!!) до… 50 километров в час. С рывком с места у электромобилей, в принципе, всегда было всё в порядке. А вот разгон до сотки занимает чуть больше: 11 секунд. Управляемость тоже не то, чтобы на высоте, и на заснеженной трассе автомобиль периодически приходится ловить, несмотря на противозаносные и антипробуксовочные системы.

Заявленный запас хода составляет 280 км, но это очень сильно зависит от погоды. Во время моего тест-драйва в столице стояли трескучие морозы до -23, и в этой ситуации пробег серьезно сократился. Я не стал рисковать, расходуя батареи до нуля, но по моим расчетам, полного заряда хватило бы на 150 километров максимум. В принципе, для поездок в городской черте должно хватать. Опять же, в отличие от дорогих электрокаров с огромной емкостью батарей, JAC заряжается за десять часов от обычной 220-вольтовой розетке. Как тебе такое, Илон Маск?

Фото: Пресс-служба

КАК ЗВУЧИТ:

Хвалить не буду. Скажу только, что для бюджетной машины звучит хорошо. Для автомобиля за 2,3 миллиона рублей – уже не очень.

Штатная акустика работает в режиме стерео, никакого 3D звучания. Да и зачем лишний раз смущать людей? Прибавьте одно деление в верхней части спектра на эквалайзере и больше ничего в настройках не трогайте.

Фото: Пресс-служба

КАК ГИТАРА:

В принципе-то инструмент поместился в чехле, однако перекрыл собой весь багажник, и возможности положить что-то сверху уже нет.

Фото: Пресс-служба

ВЫВОДЫ:

Появление на рынке бюджетного электромобиля – отличная новость. Впрочем, почему это бюджетного? 2,3 миллиона это уже далеко не эконом-класс, а до следующего витка эволюции JAC iEV S7 нужно нечто большее, чем кожаные сиденья и LED-панель на месте приборки. Несмотря на некоторые недочеты, первые ласточки в мире доступных электромобилей меня лично радуют. Осталось разобраться с быстрыми зарядками.

Фото: Пресс-служба

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1 февраля 2021, 15:57
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