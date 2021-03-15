Вскрылась королевская подноготная Илона Маска

Знаменитый американский миллиардер Илон Маск занял должность "технокороля" в собственной компании Tesla, передает "Царьград". Именно так будет называться занимаемая им позиции в официальных документах. Своему финансовому директору он пожаловал титул "мастера над монетой".
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