"Кровь из глаз": нарядившийся в свадебное платье Милохин довел до тошноты

Юная звезда славится своими экстравагантными выходками. На этот раз Даня Милохин удивил даже поклонников.

В "Инстаграме" блогерши Насти Ивлеевой появилось неожиданное фото. На кадре они с тиктокером позируют на фоне свадебных платьев и, видимо, сами не отказались от примерки. Настя одета в пышный белый наряд с корсетом и глубоким вырезом, а молодой человек облачился в платье розового цвета с прозрачными рукавами. Образ артиста дополнило разноцветное ожерелье.

"Выбирали мне свадебное платье, но что то пошло не так", – посмеялась под публикацией Настя Ивлеева. Публика была шокирована увиденным. Многие посчитали поведение блогера недопустимым и задумались о том, чему кумир может научить современных детей.

"Может его в армию отдать?", "Пойду помою глаза с мылом", "Вроде точно дно, но снизу постучался Милохин", "Кровь из глаз", "Что за жесть", "Меня сейчас стошнит", "Куда катится мир. А потом хотят, чтобы у молодежи башню не сносило", "Вообще не смешно", "Какой бред! Настя, вы раньше были адекватнее", "Кто-то считает это нормальным?", "Как земля таких носит", – высказались пользователи.

Некоторые посчитали выходку вполне забавной и уместной в современном обществе. Они посмеялись вместе с блогерами. "То чувство, когда Насте платье идет меньше", "Даня, ты вылитая диснеевская принцесска", "Почему Даня в платье женственнее меня", "Потерялся малыш, надо поярче", – писали поклонники.

