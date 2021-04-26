"Рожать не позволю!": Кравец пригрозила загулявшей несовершеннолетней дочке

Даниелла – единственная дочь актрисы и певицы Алены Кравец – сейчас находится в переходном возрасте. Гормоны бурлят и 13-летняя девочка часто совершает безрассудные поступки, доводя до истерики и нервных срывов знаменитую мать.

"Представляете, она спуталась со взрослым парнем из другого города, – жалуется Алена на самовольную дочку. – Нашла его в Интернете, он приехал в Москву и увел Даниэллу прямо из школы!"

Учителя сообщили Кравец о ЧП и она тут же принялась за поиски своей строптивой дочки. "Даниелла, конечно, дает нам с папой "прикурить", – продолжает Алена. – Она совершенно нас не слушается, перечит, сбегает из дома. Я боюсь, как бы не забеременела! Но рожать в любой случае не позволю – пусть хотя бы школу закончит".

Даже непонятно, в кого девочка такая. Отец – серьезный бизнесмен, мать – сама скромность и чистота. "Я думаю, что ребенка в таком "вредном" возрасте надо отдавать или в кадетский корпус ("Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации" – Прим. ред.), или в монастырь, иначе мы потеряем ребенка!" – плачет Алена.

Сама Кравец начала половую жизнь довольно поздно – на последних курсах университета. Но вот за дочь она опасается. "Я случайно увидела в ее компьютере кадры эротической фотосьемки с участием Даниеллы, мне чуть дурно не стало! – ахает Алена. – Моя задача, как матери, сохранить ее чистоту как можно дольше. Но презервативы в школьный ранец, на всякий случай, думаю, можно класть".