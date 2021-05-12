"Чудовищное событие": Иван Ургант отказался от шуток после трагедии в Казани

В последнем выпуске не было ни привычных шуток, ни ироничного обзора последних новостей. Ведущий планировал вернуться после майских праздников и рассказать обо всем, но беда заставила его передумать. Вместо этого он открыл программу со словами о "чудовищных событиях".
В эфире шоу "Вечерний Ургант" Иван Ургант отметил, что вся команда выражает соболезнования близким жертв трагедии. "Мы с вами", – грустно добавил он. Пользователи поддержали решение шоумена и посчитали его правильным. На многих звезд накануне обрушилась волна критики из-за того, что они не прекратили публиковать развлекательный контент.
Напомним, накануне в казанскую гимназию № 175 ворвался бывший ученик школы и открыл огонь по учителям и детям. Преступник задержан, возбуждено уголовное дело. В результате нападения погибли десять человек, более 20 людей получили ранения. Пострадавшие госпитализированы, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.
Около учебного здания установлен мемориал. 12 мая объявлен днем траура в Татарстане. Перед школой люди выстраиваются в очередь, чтобы возложить цветы в память о погибших.
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