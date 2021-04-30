Снова свободна? Дочь Урганта спровоцировала слухи о расставании с чернокожим любовником

Подписчики девушки заметили, что она перестала публиковать совместные фото с парнем в "Инстаграм". Кроме того, влюбленные отписались друг от друга. Для современной молодежи зачастую такое поведение означает ссору или разрыв отношений.
Фолловеры забеспокоились, ведь многим нравилась пара дочери Ивана Урганта с афроамериканцем. Некоторые отметили тот факт, что Эрика резко сменила имидж, окрасив волосы в красный цвет. Не секрет, что многие женщины меняют прическу, когда в их жизни наступают какие-то важные события, либо они ждут перемен.
Отметим, что сначала необычную чету критиковали, указывая на слишком бросающуюся в глаза непохожесть влюбленных. Но спустя время даже самые скептически настроенные пользователи Сети приняли выбор дочери Ивана Урганта.
Напомним, девушка давно живет в США. Она учится в престижном колледже. С Мозесом Эрика познакомилась на вечеринке. В своем инстаграм-аккаунте она делилась откровенными публикациями с избранником.
Парень признавался, что в будущем видит Кикнадзе великолепной супругой. Дочь Ивана Урганта же заявляла, что в их отношениях царит доверие и понимание.
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