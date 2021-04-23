Кейт Миддлтон с мужем показали подросшего сына

В честь именин ребенка герцоги Кембриджские поделились фотографией маленького Луи. Кадр был сделан возле Кенсингтонского дворца. Снимала мальчика Кейт Миддлтон.
Члены королевской семьи Великобритании рассказали, что снимок сделали перед тем, как Луи впервые пошел в детсад. Судя по счастливому лицу ребенка, он был рад этому событию. Принц будет посещать то же заведение, в которое ходила его сестра Шарлотта.
Ранее инсайдеры рассказывали, что Кейт Миддлтон с супругом выбрали именно этот детский сад, поскольку считали, что для начального образования детей это станет отличным вариантом. Им очень понравилась команда педагогов.
Для сына Кейти Миддлтон и принца Уильяма 2020 года стал богатым на события. Так, в марте прошлого года малыш со старшими братом и сестрой приняли участие во флешмобе в поддержку медработников страны. В первый месяц зимы же он впервые побывал на красной дорожке вместе с семьей.
Отметим, Кейт Миддлтон считают образцовой женой и матерью. Кроме того, она заслужила репутацию иконы стиля. Многие представительницы прекрасного пола копируют ее образ в своем гардеробе.
Популярные темы форума
Кто из Занзибара?
Не люблю себя
Новости с юга
Верую и повинуюсь
Короновирус с нами новсегда
Мы знали об этом
Какое ваше любимое имя ?
Ваш завтрак, быстро
Ваш любимый продукт.
Гастеры