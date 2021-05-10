Самбурская кричит из-за чудовищной ситуации: Изрешетили всю квартиру!

В этот раз Настасья Самбурская разрыдалась из-за ремонта в ванной. В "Инстаграме" актриса показала квартиру и пожаловалась фанатам на некачественную работу.
По ее словам, рабочие делают все без согласования с ней, а также плюют на пропорции. Звезда сериала "Универ" продемонстрировала хозблок, в который работники встроили систему кондиционирования, а также стены с дырами, прикрытыми пластиковыми крышками.
На эмоциях Самбурская чуть не огласила название фирмы, которая предоставила ей ремонтные услуги. "Это какие нужно нервы, чтобы все это выдержать? Они просто изрешетили всю квартиру! Это известная московская фирма с богатым послужным списком", – заявила Настасья.
К этим проблемам добавились еще и конфликты с мебельными производителями. Шкаф оказался длиннее, а стулья – разными по высоте. Отметим, что за несколько лет ремонта актриса сменила множество фирм. При этом сама Настасья утверждает, что она непридирчивый клиент. А если учитывать стоимость ремонта, то все претензии объективны.
Стоит отметить, что многие звезды испытывают трудности с ремонтом. Нередко это случается из-за недобросовестных бригад.
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