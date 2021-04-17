"Это не шуточки": На карьере Самбурской поставили крест за неудобную правду

Звезда сериала "Универ. Новая общага" рассказала об отчислении из ВУЗа. Настасья Самбурская перестала учиться в МХАТе из-за неподобающего поведения.

В настоящее время Настасья Самбруская — преуспевающая актриса, певица и звезда с большой буквы. Эффектная брюнетка ловко завоевала сердца россиян, став одной из самых желанных персон на телеэкранах. Однако карьерный путь артистки был тернист. На пути к славе Настасья Самбурская столкнулась с отчислением из престижного московского ВУЗа, где проучилась всего полгода. Знаменитость объявила, что ее выгнали из Школы-студии МХАТ из-за характера, который нравился далеко не всем.

Во время обучения на курсе Константина Райкина Настасья Самбурская была измотана недосыпом и постоянным стрессом из-за угроз отчисления. На фоне этого у будущей актрисы снижалась концентрация внимания и росла раздражительность. В инстаграм-канале звезда призналась, что высказала декану своего факультета неудобную правду и за это поплатилась.

В ходе учебного процесса у Настасьи Самбурской произошел гормональный сбой, в результате которого она поправилась на десять килограммов. "У меня никогда в жизни такой жопы не было. Так что театралка — это вам не шуточки" (Орфография и пунктуация автора сохранена, — Прим. ред) , — призналась актриса своим поклонникам.

