"Стыдоба!": Надевшую солдатскую форму Орлову жестко приложили

Телеведущая устроила неоднозначную фотосессию в День победы. Ольга Орлова вызвала негодование модным видом.

День победы в 2021 году звезды провели по-разному. Одни с болью в сердце вспоминали погибших, другие — рыдали при просмотре парада, третьи — поздравляли ветеранов. Ольга Орлова выбрала иную попытку почтить память воевавших героев. Светская львица вместе с компанией коллег устроила фотосессию, нарядившись в солдатскую рубашку и пилотку.

Знаменитость сделала яркий макияж, как и другие звездные дивы в ее команде. Телеведущая довольно улыбалась, явно выражая на камеру удовольствие от хода мероприятия. Артистка опубликовала кадры в инстаграм-аккаунте, рассчитывая получить одобрение подписчиков и множество комплиментов.

Пользователям Сети стало стыдно за Ольгу Орлову. Некоторые признались, что испытали к женщине неприязнь и даже ненависть. "Маскарад на костях", "Клоуны! Вы этой формы не достойны!", "Как не стыдно выряжаться в такой святой день", "Клоунада в этот день неуместна", "Вырядились как мартышки! Стыдоба!", "А что не в робе концлагеря?", "Великий день превратили в балаган. Отвратительно все это", "Оля, никогда больше не участвуйте в таком безобразии", "Уже б вырыли окоп и в грязи, в форме, голодные, холодные примерили бы образы солдат того времени!" — возмутились раздосадованные россияне.