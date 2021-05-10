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Шоу-бизнес
Страсти накаляются: появились данные о разладе внуков Елизаветы II на важном мероприятии

Страсти накаляются: появились данные о разладе внуков Елизаветы II на важном мероприятии

Отношения принца Гарри и принца Уильяма весьма недружелюбные. Внуки Елизаветы II выступят отдельно на грандиозном мероприятии.
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Монаршие братья Уильям и Гарри сильно отдалились друг от друга за последние полтора года. Об этом заявил их общий друг, журналист Том Брэдби. По словам мужчины, принцы не могут найти общий язык и постоянно спорят. Это доказывает нашумевшая новость о том, как будет проходить открытие памятника принцессе Диане, где будут присутствовать оба брата. Внуки Елизаветы II заранее наказали определить ход торжественного события так, чтобы им приходилось пересекаться как можно реже.

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Оба брата должны выступить на открытии памятника покойной матери, но сделают это не вместе, как это предполагают обстоятельства. Принц Гарри готовит собственную речь, как и принц Уильям. Очевидно, что это будет неким поединком герцога Сассекского и герцога Кембриджского — каждый будет стараться превзойти другого.

Статуя в честь принцессы Дианы будет открыта 1 июля 2021 года — в тот день, когда ей могло бы исполниться 60 лет. Инсайдер издания "The Sun" уверен, что на этом торжественном событии все неминуемо поймут уровень напряженности между принцем Гарри и принцем Уильямом. "Конечно, есть надежда, что память о Диане поможет восстановить их отношения, но сейчас это кажется запредельным", — выразился он о внуках Елизаветы II.

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Елизавета II. Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Автор: 10 мая 2021, 06:32 Источник: The Sun ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Неизвестные фотографии принцессы Дианы

комментарии

Ответить:

Гость727690
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Это трагедия была шоком для всего мира,а что говорить о детях-только можно представить Оба принца две недели перед смертью Дианы-отдыхали с мамой и ее бойфрендом Додди на яхте и Газеты каждый день печатали фото счастливого семейства то Диана в обнимку с Додди,то с детьмиЧто-то было в этих посочнных и даже навязчивых репортажей тревожное Потом.после яхты Париж и дикая.ничем не обьяснимая смерть Для детей это было трагедией-значит ничего не сказать Они всегда были вместе и дружны--,покамест не появилась эта чума необразованная и все разрушила
Гость711698
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Глупо повела себя и мужа запутала.Как-то изначально была настроена на конфликт.Кто в итоге выиграл,не понять!
Гость713359
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Вот что натворила простушка недалекая. И самое смешное то, что она ничего хорошего для себя не добилась этим интервью. Англичане очень возмущены ее поведением. А в Америке она вообще никому не нужна. Опре , как обычно, нужна была сенсация. Сенсации как таковой не случилось, но зато было много шума . Так что, свою работу Опра успешно проделала. И наверняка уже забыла, как Меган выглядит . Очень жаль, что братья находятся в плохих отношениях. Ведь они всегда были очень дружны. Кэтрин с Гарри тоже прекрасно ладила. А что теперь?! Не находится слов просто.
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