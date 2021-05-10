Страсти накаляются: появились данные о разладе внуков Елизаветы II на важном мероприятии

Отношения принца Гарри и принца Уильяма весьма недружелюбные. Внуки Елизаветы II выступят отдельно на грандиозном мероприятии.

Монаршие братья Уильям и Гарри сильно отдалились друг от друга за последние полтора года. Об этом заявил их общий друг, журналист Том Брэдби. По словам мужчины, принцы не могут найти общий язык и постоянно спорят. Это доказывает нашумевшая новость о том, как будет проходить открытие памятника принцессе Диане, где будут присутствовать оба брата. Внуки Елизаветы II заранее наказали определить ход торжественного события так, чтобы им приходилось пересекаться как можно реже.

Оба брата должны выступить на открытии памятника покойной матери, но сделают это не вместе, как это предполагают обстоятельства. Принц Гарри готовит собственную речь, как и принц Уильям. Очевидно, что это будет неким поединком герцога Сассекского и герцога Кембриджского — каждый будет стараться превзойти другого.

Статуя в честь принцессы Дианы будет открыта 1 июля 2021 года — в тот день, когда ей могло бы исполниться 60 лет. Инсайдер издания "The Sun" уверен, что на этом торжественном событии все неминуемо поймут уровень напряженности между принцем Гарри и принцем Уильямом. "Конечно, есть надежда, что память о Диане поможет восстановить их отношения, но сейчас это кажется запредельным", — выразился он о внуках Елизаветы II.