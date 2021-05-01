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"Сумасшедшая": Кожевникова в платье и на каблуках бегала между танками перед парадом Победы

"Сумасшедшая": Кожевникова в платье и на каблуках бегала между танками перед парадом Победы

Мария Кожевникова попала в забавную ситуацию.
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В четверг, 29 апреля, состоялось закрытие 43-го Московского международного кинофестиваля. Торжественную церемонию посетили такие знаменитости, как Светлана Иванова, Александр Петров, Катерина Шпица, Олеся Судзиловская, Дмитрий Дюжев, Мария Кожевникова, и другие.

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К слову, звезда сериала "Универ" с трудом попала на красную дорожку. Опубликовав снимки с мероприятия в своем инстаграм-аккаунте, Кожевникова рассказала, что путь к Пушкинской площади ей перегородили танки, которые появились в городе из-за репетиции парада Победы.

В тот день известный дом моды предоставил Марии шикарное платье. Именно в нем актрисе пришлось пробираться "через перекрытия и танки", чтобы посетить закрытие кинофестиваля. "Было весело и мне, и прохожим! Классно, что я не одна такая сумасшедшая была", – вспомнила 36-летняя артистка.

Напомним, ранее интернет-пользователи раскритиковали Марию Кожевникову за лишний вес. Актриса объяснила хейтерам, что у нее гормональный сбой, связанный с щитовидной железой. Звезда сериала "Универа" отметила, что ощущает себя красивой, несмотря на наличие лишних семи килограммов.

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Мария Кожевникова. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 1 мая 2021, 16:24 Источник: Instagram
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