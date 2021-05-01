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Не может оправиться: смерть продюсера стала ударом для Пугачевой

Не может оправиться: смерть продюсера стала ударом для Пугачевой

Скончался знаменитый продюсер Михаил Плоткин, который дал старт карьере Аллы Пугачевой. Примадонна тяжело переживает горе.
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В начале творческого пути Аллу Пугачеву взял под крыло уважаемый и гениальный продюсер Михаил Плоткин. Он поверил в тогда еще юную вокалистку, которая училась в ВУЗе и не успела покорить большую сцену. Сегодня, 1 мая, мужчина скончался на 78 году жизни. При жизни этот легендарный человек помог стать популярной не только Примадонне — он сделал знаменитыми такие музыкальные команды, как "Лейся, песня", "Веселые ребята" и "Самоцветы". Кончина Михаила Плоткина стала болезненным событием для многих звезд шоу-бизнеса, в числе которых оказалась и Алла Пугачева.

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Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

Как сообщает "Экспресс газета", Примадонна не может до конца смириться со скорбной утратой. Кончина продюсера стала ударом для певицы — сейчас ее поддерживает супруг и другие близкие люди. Говоря об эстрадной жизни, звезда называла Михаила Плоткина родным человеком. В беседе с представителями СМИ она заявляла, что без надежного наставника ее судьба и профессиональная деятельность могли быть совершенно иными.


Первым о смерти Михаила Плоткина заявил композитор Владимир Евзеров. По его словам, за жизнь первого продюсера Аллы Пугачевой боролись доктора двух больниц. Медики сделали все возможное для того, чтобы помочь знаменитому мужчине, но он был слишком слаб, чтобы выкарабкаться.

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Алла Пугачева. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 1 мая 2021, 15:12 Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Роскошная Пугачева притащила молодого мужа к покойнику

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Гость719939
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и не надо бабка не оправляйся...
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